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#وظائف شاغرة للسعوديين في شركة السعودية للتموين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير هندسة الأمن السيبراني والحماية والدفاع: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدقق السلامة: شهادة الدبلوم في تخصص السلامة والصحة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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