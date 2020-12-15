وظائف صحية وإدارية في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2020-12-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق أبحاث ثالث (الرياض).

– مسؤول المناوبات (للرجال/ جدة).

– مسؤول تدريب الحماية من الحريق (للرجال/ جدة).

– مراقب إطفاء (للرجال/ جدة).

– مراقب إطفاء (للرجال/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 30 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 13 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

