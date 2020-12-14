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2020-12-14 #وظائف شاغرة في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد العناوين الفرعية أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: أبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي الوخز الإبري. – أخصائي المعالجة الطبيعية. – أخصائي المعالجة بالأعشاب. – أخصائي تقويم العظام. – أخصائي تقوم العمود الفقري. شروط وظائف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الشروط المطلوبة هي: – سعودي الجنسية. – حاصل على مؤهل علمي من جامعة سعودية. – معادلة الشهادة من وزارة التعليم. – التسجيل والتصنيف من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. طريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م، مشيرة إلى أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهل العلمي والسجل الأكاديمي ومع كتابة اسم الوظيفة في عنوان الرسالة، وذلك على البريد الإلكتروني: ([email protected]).



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