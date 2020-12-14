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#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والجبيل، والظهران.
تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير دعم الخدمات الأرضية (الطائف).
– مشرف فني ميكانيكي لمعدات أرضية/ التايفون (الطائف).
– مدير المناهج/ بحري (الجبيل).
– أخصائي طاقم جوي (الظهران).
التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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