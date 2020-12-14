شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-14 #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – كبير محللين المعلومات الصحية (الرياض). – أخصائي علاج وظيفي أول (الرياض). – ناسخ طبي (الرياض). – فني أجهزة ثانٍ (الرياض). – مشرف خدمات العقود (المدينة المنورة). – اختصاصي خدمات العقود (المدينة المنورة). – كبير اختصاصيي خدمات العقود (المدينة المنورة). – مساعد محلل موارد بشرية (المدينة المنورة). – ممثل توظيف أول (المدينة المنورة). – موظف استقبال (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.