وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2020-12-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري رابع (للرجال/ جدة): شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم.

– داعم فني ثانٍ (للنساء/ الأحساء): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 29 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 12 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

