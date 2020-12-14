شركة نستله تعلن عن وظائف شاغرة

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة نستله عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن، عن توفر وظائف في تخصص (الطب، التغذية، الأحياء) بجدة، وذلك وفقًا للمسمى الوظيفي، مندوب طبي.

واشترطت الشركة في المتقدمين ما يلي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الطب، التغذية، الأحياء) أو ما يعادلها

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة)

وأضافت شركة نستله أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).



