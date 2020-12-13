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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى بنك البلاد
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف بنك البلاد:
وأبرزت إدارة بنك البلاد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول دعم القنوات البديلة.
– مسؤول توثيق السياسات والإجراءات.
– وكيل أول الخدمات المصرفية.
– مسؤول دعم التطبيقات.
– مهندس أول دعم الخدمات المصرفية.
– مسؤول سلامة الشؤون الإدارية.
التقديم على وظائف بنك البلاد:
وأوضحت إدارة بنك البلاد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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