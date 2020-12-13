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#وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:
وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تخدير: شهادة البكالوريوس في تخصص التخدير.
– أخصائي أشعة: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب النووي.
التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)
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