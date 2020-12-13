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#وظائف إدارية شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير شبكات البنية التحتية لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الشبكات).
– مدير أول السلامة والأمن: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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