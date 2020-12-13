وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

2020-12-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتعليمية وصحية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تربية خاصة، علوم صحية).

– مقدم رعاية: شهادة الثانوية العامة، ويفضل شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة.

– معلم تربية خاصة: شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة مسار توحد واضطرابات سلوكية أو إعاقة عقلية.

– أخصائي علاج وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصص علاج وظيفي.

– أخصائي نطق وتخاطب: شهادة البكالوريوس في تخصص علم أمراض النطق واللغة.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

