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2020-12-13 وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الكفاح القابضة عن وظائف شاغرة بمسمى “رئيس الحسابات”، وذلك للعمل بمجال المحاسبة في المنطقة الشرقية. واشترطت الشركة على المتقدمين لشغل الوظائف ما يلي: – أن يكون سعودي الجنسية – حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها. – أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنة. وتابعت شركة الكفاح القابضة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).



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