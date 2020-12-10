وظائف هندسية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-12-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، على مسمى “مهندس القضاء على العيوب”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة مصفاة ساسرف أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت شركة مصفاة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م.

وأشارت شركة مصفاة ساسرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

