وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

2020-12-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار رئيسي/ استراتيجية البتروكيماويات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مستشار رئيسي/ الصحة والسلامة والبيئة (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (السلامة والصحة المهنية، أو الهندسة البيئية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف صيانة الأجهزة (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

