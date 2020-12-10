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#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل وظيفي لتقنية المعلومات.
– ممرض أول عملي.
– ممرض أول الرعاية الأولية/ رعاية المرضى.
– ممرض أول/ الوحدة الطبية والعزل.
التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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