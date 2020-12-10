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#وظائف إدارية شاغرة في الخطوط الجوية السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي الأمن السيبراني”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف الخطوط الجوية السعودية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أو علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو هندسة الشبكات، أو هندسة البرمجيات، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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