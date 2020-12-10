وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة حفر الباطن

2020-12-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت جامعة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين رجال ونساء، لتوطين الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1441-1442هـ، (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، لحمَلة شهادة الدكتوراه في التخصصات التالية:

– صيدلة (للجنسين).

– علم التشريح (للجنسين).

– علم وظائف الأعضاء (للجنسين).

– إدارة وتقنية المعلومات صحية (للجنسين).

– التمريض (للجنسين).

– تغذية إكلينيكية (للنساء).

– الهندسة الكهربائية (للجنسين).

– هندسة التصميم الداخلي (للنساء).

– علوم بيانات (للجنسين).

– علوم حاسب (للجنسين).

شروط وظائف جامعة حفر الباطن:

وبينت الجامعة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– التوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– أن يرفق المتقدم نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية والدورات التدريبية والخبرات والسيرة الذاتية.

– أن يرفق المتقدم معادلة الشهادة في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية.

– أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه.

– اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها الجامعة.

التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 28/ 4/ 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

