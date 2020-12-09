- 1/2
- 2/2
تعلن شركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات “المنطقة الحرة بمدينة نصر” كبرى الشركات العالمية العاملة في منتجات و حلول و خدمات إدارة الطاقة و البيانات في قطاع السيارات و الصناعات الأخري، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونستعرض الآن على مصر فايف، عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-
وظائف شركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات
- مطلوب عدد 250 عامل إنتاج، مؤهلات عليا و متوسطة، و فوق متوسط، و يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة.
- مطلوب عدد 100 عامل ” نسبة 5% من ذوى الهمم القادرين على العمل” مؤهلات متوسطة و عليا من الجنسين.
وظائف آخري:
شروط ومزايا وطرق التقدم
يشترط للراغبين أن لا يقل السن عن 18 سنة، و أن لا يزيد عن 30 سنة، ولا يشترط الخبرة، وتوفر شركة ليوني وايرنج سيتيمز لصناعة ضفائر السيارات للعاملين بها تأمينات طبية و اجتماعية، ومواصلات من والى الشركة، براتب 2400 جنية ” 1830 جنية أساسي، بالإضافة إلى 300 جنية حوافز و 270 جنية غلاء معيشة”، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01028385066 – 22747715 – 0100155775
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة ليونى وايرنج سيستمز لضفائر السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.