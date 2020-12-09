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#وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مديرة التجارة والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، ومسح الكميات، والأعمال التجارية، والمالية)، أو المجالات ذات الصلة.
– مدير أول الهندسة الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
– مدير مساعد التقييم البيئي: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة البيئية، أو العلوم البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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