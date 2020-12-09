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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين في شركة الكفاح
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول السلامة (للرجال/ الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة الجودة، الصحة والسلامة).
– مسؤول الإنتاج (للرجال/ الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تطوير المنظمة (للنساء/ الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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