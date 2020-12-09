وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2020-12-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني اتصالات ثانٍ (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الاتصالات، أو الحاسوب).

– مسؤول شؤون طلاب ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التربية، أو إدارة مدرسية، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– مساعد بحث ثانٍ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة صحية، الصحة العامة، علم الأحياء)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 1 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

