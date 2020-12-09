وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي في 3 مدن

2020-12-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو المبيعات، أو التسويق، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي:

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العلاقات الخاصة (الرياض).

– مدير العلاقات الخاصة (جدة).

– مدير العلاقات الخاصة (الدمام).

التقديم على وظائف مصرف الراجحي:

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

