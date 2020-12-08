وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي لبصلة.

– مشغل نظام الاتصالات ثاني: شهادة الدبلوم في تخصصات: (فني اتصالات، وعلوم الكمبيوتر).

– مدقق ثالث: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، المحاسبة)، أو مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 29 ربيع الآخر 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



