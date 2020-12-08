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#وظائف شاغرة بمجموعة عصام قباني في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني وشركاه، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال مشابه؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من القصيم، والدمام، وخميس مشيط.
تفاصيل وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب (القصيم).
– محاسب (الدمام).
– محاسب (خميس مشيط).
التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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