20 #وظيفة شاغرة للمضيفات في طيران أديل

2020-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للنساء، على مسمى “مضيفة خدمات جوية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

