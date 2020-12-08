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2020-12-08 غرفة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت غرفة المدينة المنورة عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بشركات القطاع الخاص ، لحملة الدبلوم فأعلى. وأوضحت الوظائف المطلوبة على النحو التالي: – أخصائي تحضير قهوة باريستا وظيفتان. – أخصائي شؤون موظفين – اختصاصي تسويق الكتروني – طباخ تنفيذي . وأوضحت غرفة المدينة أن التقديم على الوظائف متاح حاليا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط التالي: (هنا).



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