وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس

2020-12-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس دعم الموقع/ مشروع المترو: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة المشاريع).

– مهندس تخطيط الموقع/ مشروع المترو: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

