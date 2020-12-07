وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للجمارك

2020-12-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الوثائق والمحفوظات.

– محلل أول النظام المالي.

– مشرف النظام المالي.

– محلل نظام سلاسل الإمداد.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

