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2020-12-07 #وظائف شاغرة للنساء في مراكز عبور للرعاية لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في محافظة الطائف، ومركز العلاج الطبيعي في القصيم. تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية: وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: – أخصائية موارد بشرية (الطائف). – أخصائية تمريض (الطائف). – منسقة إدارية (القصيم). التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية: وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م، داعية الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الروابط التالية: للتقديم على وظائف الطائف، اضغط (هنا) للتقديم على وظائف القصيم، اضغط (هنا)



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