وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

2020-12-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات)؛ وذلك للعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم أمن المعلومات.

– أخصائي أمن المعلومات.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

