شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات)؛ وذلك للعمل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم أمن المعلومات.
– أخصائي أمن المعلومات.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.