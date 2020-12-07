ننشر وظائف جريدة الوسيط اليوم والخاص لمدينة الإسكندرية وضواحيها اخر عدد pdf، ليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2020، ووظائف خالية قي شركة كبرى بالمنطقة الحرة بالعامرية، وفرص عمل في مطعم مشهور لمشويات والاسماك بسموحة، ووظائف في مطعم أبو رية والذي يعلن عن حاجته الى أفراد أمن وكاشير ودليفري. وظائف الوسيط اليوم في الاسكندرية من وظائف جريده الوسيط الاسكندريه: المصدر : جريدة الوسيط مطلوب مشرف خط للعمل في مصنع ملابس جاهزة.

وظائف في برج العرب برتب 2250 جنيه.

وظائف في مكتب تخليص جمركي.

اعلانات وظائف الوسيط pdf

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات لشركة مقاولات كبرى.

مطلوب فنيين تبريد وتكييف.

مطلوب سائقين رخصة درجة ثانية يفضل قرب السكن من منطقة مطار النزهة.

وظائف جريده الوسيط الاسكندريه اليوم.

مطلوب باحث قانوني – مراجع شركات – محاسب وظائف الأهرام الجمعة متجدد بأستمرار.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : وظائف الوسيط اليوم 7/12/2020 نسخة الاسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.