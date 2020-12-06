وظائف إدارية وهندسية شاغرة في بنك البلاد

2020-12-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك البلاد:

وأبرزت إدارة بنك البلاد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الأداء الرقمي.

– موظف صرافة.

– مدير التسليم الرقمي.

– مهندس أول أمن الشبكات.

– مسؤول الإستراتيجية.

التقديم على وظائف بنك البلاد:

وأوضحت إدارة بنك البلاد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020م.

وأشارت إدارة البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

