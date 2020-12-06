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2020-12-06 #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – مساعد رئيس تمريض/ الوحدة الطبية لليوم الواحد (الرياض). – كبير اختصاصين سريري/ برنامج القولون والمستقيم (الرياض). – مدرب سريري/ وحدة الأورام الجراحية (الرياض). – أخصائي طب طوارئ (الرياض). – مندوب جوازات السفر (الرياض). – كاتب جناح (الرياض). – كبير فنيي الكهرباء (الرياض). – مشغل محطة ثاني (الرياض). – استشاري باطنية (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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