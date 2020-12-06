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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة تبادل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا “تبادل” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الشركة السعودية لتبادل المعلومات:
وأبرزت شركة تبادل، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول تقنية معلومات.
– أخصائي أول عمليات الشبكة.
التقديم على وظائف الشركة السعودية لتبادل المعلومات:
وأوضحت شركة تبادل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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