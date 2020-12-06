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2020-12-06 نيوم تعلن عن وظائف للمواطنين فقط متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة نيوم اليوم الأحد عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين فقط ، وفقاً للتفاصيل التالية الموضحة أدناه: المسمى الوظيفي: أخصائي اتصال أول. الشروط المطلوبة في المتقدمين: – 5 سنوات خبرة في مجال الاتصالات. – خبرة في إدارة الإعلام. – بكالوريوس “تسويق، اتصالات، صحافة”. – مؤهلات الصناعة ذات الصلة. وأوضحت إدارة نيوم أن التقديم متاح اليوم الأحد 6 / ديسمبر / 2020م ، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب ،وذلك عبر الرابط التالي (هنا).



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