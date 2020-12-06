- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
متابعات الخليج 365 - الرياض
يبدأ اليوم الأحد التقديم على عدد من الفرص الوظيفية بوزارة الدفاع للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغلها.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أن الوظائف المعلن عنها متوفرة بمختلف أفرعها.
ودعت وزارة الدفاع الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، إلى التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً من اليوم الأحد الموافق 21 /4 /1442هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.