2020-12-06

اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ اليوم الأحد التقديم على عدد من الفرص الوظيفية بوزارة الدفاع للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغلها.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أن الوظائف المعلن عنها متوفرة بمختلف أفرعها.

ودعت وزارة الدفاع الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، إلى التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً من اليوم الأحد الموافق 21 /4 /1442هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.

