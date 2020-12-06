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وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة سدر للتجارة والمقاولات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض بمسمى “مُنسق التوظيف”.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة ما يلي:
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
وأوضحت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي اضغط هنـا.
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