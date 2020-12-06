2020-12-06

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة سدر للتجارة والمقاولات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض بمسمى “مُنسق التوظيف”.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة ما يلي:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

وأوضحت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي اضغط هنـا.

