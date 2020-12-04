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#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة الرقيب التجارية
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر.
تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق التسليم (الرياض).
– مخطط الطلب/ المشتري (الخبر).
التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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