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#وظائف نسائية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للخريجات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممرضة عناية مركزة أمراض الأعصاب: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.
– قابلة: شهادة الماجستير في تخصص القبالة.
التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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