وظائف شاغرة للجنسين في مؤسسة التدريب التقني والمهني

2020-12-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع وحدات المؤسسة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، وتبوك، وحائل، والقصيم).

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

وبيَّنت المؤسسة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

الوظائف الرجالية:

– مساعد مبرمج تطبيقات (عدد 10 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات).

– باحث استثمار مساعد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة مالية، المالية والاستثمار، التمويل).

– مهندس مدني مساعد (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

الوظائف النسائية:

– باحثة إحصاء مساعد (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص أساليب كمية.

– مصممة جرافيكس: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تصميم الجرافيك، والوسائط الرقمية، والوسائط المتعددة).

طريقة التقديم على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

وأوضحت المؤسسة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الخميس الموافق 25/ 4/ 1442هـ.



