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#وظائف إدارية شاغرة بشركة السعودية للتموين
للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “مدير مراقبة الأعمال”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأبرزت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2021م.
وأفادت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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