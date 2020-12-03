وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

2020-12-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف نقل التقنية والملكية الفكرية (الرياض).

– أخصائي التطوير التنظيمي (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (للرجال/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (للرجال/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 ربيع الآخر 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 1 جمادى الأولى 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

