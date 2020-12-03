وظائف فنية شاغرة لدى شركة أسمنت ينبع

2020-12-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الكيمياء، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة أسمنت ينبع:

ولفتت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني أول/ فاحص (عدد وظيفتين).

– فني مساعد/ فاحص.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

