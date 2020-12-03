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#وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للبنك في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس وحدة الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مركز خدمة الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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