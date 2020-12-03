وظائف صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي

2020-12-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد فني سحب دم.

– تقني أول مختبر إكلينيكي/ كيمياء.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م.

وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



