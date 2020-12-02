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2020-12-02 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – مساعد رئيس تمريض/ وحدة العناية المركزة ووحدة العناية الفائقة لأمراض الكبد. – مساعد رئيس تمريض/ جناح رعاية زراعة الخلايا الجذعية للأطفال. – مساعد رئيس تمريض/ وحدة العناية المركزة الطبية. – مساعد رئيس تمريض/ وحدة العناية الجراحية الخاصة. – مساعد رئيس تمريض/ العيادات الخارجية. – مساعد رئيس تمريض/ مركز العلاج الوريدي. – مساعد رئيس تمريض/ وحدة الأورام الطبية. – اختصاصي سريري/ جراحة اليوم الواحد. – اختصاصي سريري/ عيادة أمراض الدم. – اختصاصي سريري/ غرف العمليات. – رئيس تمريض/ جناح جراحة الأطفال. – رئيس تمريض/ ديلزة الدم. – كبير اختصاصين سريري. – كبير السكرتاريين. طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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