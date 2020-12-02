وظائف إدارية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

2020-12-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع أحد معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



