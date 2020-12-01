وظائف إدارية شاغرة في شركة تطوير التعليم

2020-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ومدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير السكن والضيافة (مكة المكرمة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الفندقة، إدارة الأعمال، التمريض، التربية الخاصة).

– مشرف الموازنة العامة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



