وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

2020-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص أمن المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس أول مؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



