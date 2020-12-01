وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2020-12-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الحالة/ رعاية المرضى المنومين: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– منسق برنامج تعزيز الصحة المساعد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو تعزيز الصحة، أو الصحة العامة، أو إدارة صحة السكان)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو المجالات الصحية ذات الصلة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



